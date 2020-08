Кралят и кралицата на Нидерландия нарушиха правилата на социалната дистанция, наложени заради пандемията от коронавирус, по време на ваканцията си на гръцки остров, съобщи АФП.

Европа отново затяга мерките срещу коронавируса

В интернет беше разпространена снимка, на която се вижда как кралските особи са се прегърнали с мъж, който се оказа собственик на ресторант на остров Миконос. На снимката крал Вилем-Александър е с разрошена коса, по риза с навити ръкави и с маска за лице, която носи на ръката си. До него е усмихната му съпруга Максима, прегърната от другия мъж.

Koning over foto: 'Hadden coronaregels moeten naleven'.https://t.co/GTyqTK2nCJ



In een Twitterbericht hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima gereageerd op de commotie die is ontstaan over een vakantiefoto. Daarop is te zien dat het koningspaar, op vakantie in ... pic.twitter.com/MM13cNnm8D