Алфонсо Дейвис е една от звездите на Една от звездите "Байерн Мюнхен", който триумфира в Шампионската лига тази година.

Историята на 19-годишния младеж започва в бежански лагер в Гана, където е роден, в семейство на либерийци, избягали от гражданската война в страната. Дейвис прекарва в лагера „Будубурам” първите пет години от живота си. След това той и близките му се заселват в Едмънтън, Канада.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

"Наистина не си спомням много за онези години, а ми се иска. По принцип това не е нещо, което човек би разказвал с гордост, но аз не се срамувам", споделя футболистът в интервю за английското издание „Гардиън”.

Когато е в гимназията, Дейвис доказва, че не е обикновен футболист. Едва на 14 той получава оферта от отбора на „Ванкувър Уайткапс”, но майка му Виктория отказва предложението, защото вярва, че синът й е твърде малък, за да напусне дома си. След известно време тя променя решението си и се съгласява Алфонсо да се присъедини към редиците на тима от Ванкувър.

От момента, в който той попада там, неговото развитие тръгва стремглаво нагоре. Той подписва първия си професионален договор на 15 юли 2016 г., когато е едва на 15-годишен. Това го прави втория най-млад футболист в историята на канадската Професионална лига.

През следващата година Дейвис получава канадско гражданство и повиквателна за националния отбор. Дебютира в приятелски мач и става най-младият футболист в историята на националния тим. Няколко двубоя след това отбелязва и първия си гол с националната фланелка в мач от турнира „Gold Cup 2017”. В същия турнир той печели и „Златна обувка”, ставайки голмайстор номер едно. В допълнение грабва и наградата и за най-добър млад играч на турнира и попада в най-добрият сборен състав.

През същата година едва 17-годишният тогава Дейвис е обявен за най-добър канадски играч при мъжете.

Неймар с грандиозен гаф след финала на Шампионската лига

Изумителният му талант не остава незабелязан и всички са наясно, че неговите дни във Ванкувър са преброени. А на опашката за Дейвис се нареждат дузина отбори. Сред тях са само най-добрите и титуловани школи във футбола. Интерес имат ПСЖ, "Манчестър Юнайтед", "Байерн Мюнхен" и др. Алфонсо избира да стане част от германския гранд.

За да си осигурят лукса да имат младия канадец в редиците си, баварците плащат рекордната сума за играч от канадското първенство – 13 милиона долара, с опция те да станат 22 милиона при определени условия след трансфера.

Собственикът на „Ванкувър Уайткапс” определя продажбата на Дейвис като "историческа". „Съдбата на това момче е страхотен пример”, казва Джеф Малет.

What a season it has been 💪🏾 #AD19⚡️ pic.twitter.com/10rHT4y9J1