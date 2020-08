Боб и Майк Брайън, най-успешната двойка при мъжете в историята на тениса, слагат край на 22-годишните си професионални кариери, предаде New York Times.

One of the great careers in tennis history comes to a close and it is two careers. The Bryan twins retire together Our exclusive https://t.co/VjMz8dykjR