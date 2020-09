Парчето „Candy Coated” на Рут Колева проби в MTV – САЩ. Наскоро тя пусна нова песен – „On My Way”, а от вчера е факт и аудиото на най-новото й парче – „Life of the Party”.

Рут Колева за дългия път към световния успех – гледайте във видеото

