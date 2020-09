Един човек е починал, а други двама са сериозно ранени след поредица от нападения с ножове във втория по големина британски град Бирмингам. От брифинг на полицията стана ясно, че разследването продължава, но не бяха съобщени подробности за пострадалите или за мотивите за инцидентите.

Няколко души са намушкани с нож в центъра на втория по големина британски град Бирмингам.

От полицията съобщиха, че са били повикани малко след полунощ след сигнал за нападение с нож. По-късно са били получени сигнали и за други подобни инциденти в центъра на Бирмингам. Районът на инцидентите, където се намира така нареченото „Гей селище“/Gayvillage/, е известен по принцип с бурния си нощен живот.

Свидетелка на първия инцидент заяви за Би Би Си, че след приключване на смяната ѝ в бар е седяла с приятели на напитка, когато е избухнал ръкопашен бой. От околните заведения са излезли хора. Няма сведения за броя на ранените, тяхното състояние, нито за мотивите. Ето какво каза кметът на Западен Мидландс Анди Стрийт:

"Вярно е, че е имало серия инциденти в района на „Хърст стрийт“, в центъра. Изглежда те са свързани, но мотивите още не са ясни. Полицейската операция продължава. В момента районът е спокоен. Нашият съвет е хората да се върнат към нормалната си дейност, но да бъдат бдителни".

Полицията води разследване и по-късно се очаква официално изявление за инцидента.

