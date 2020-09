English below! Tredje gången gillt! Höstterminen har börjat, och det kan vara väldigt svårt att få tag på studentrum även för de minsta, så nu har Hasselnötion slagit upp sina dörrar. Oavsett om du skriver avhandling om Richard Gnagner eller läser Albert Camus är du välkommen! Vi vill avslutningsvis en sista gång tacka Lunds kommun för gott samarbete och uppmuntran. _________________________________ Third times the charm! The autumn term is upon us, and finding a student dorm can be a hassle, even for the tiniest of creatures. But Χ Σ Η Student housing still has room for a few new tenants. Regardless if you're writing a dissertation on Richard Gnawgner or a thesis on the Plague by Albert Camouse, here you can feel like home! Finally we would, again, like to thank the municipality of lund for the invitation. Cheese out! #anonymouse #anonymousemmx #hasselnötion #ricottarecords #apoteketcikadan #lund #streetarteverywhere

A post shared by AnonyMouse (@anonymouse_mmx) on Aug 31, 2020 at 4:59pm PDT