Големите пожари в Калифорния доведоха до странен природен феномен. Вместо с дневна светлина, Сан Франциско осъмна с оранжево небе.

Пожар унищожи цял град в САЩ

Хиляди граждани снимаха странната гледка. Тези кадри бяха избрани от редакторите на вестниците Ню Йорк Таймс и Сан Франциско Кроникъл.

An ominous orange glow has filled the sky over the Bay Area in Northern California as relentless wildfires rip through Western states. Here’s the latest: https://t.co/olPrAUKS0B pic.twitter.com/ao52Rz1zGm

Пушекът от пожарите скри слънцето, а огънят освети дима в оранжево.

AFP Twitter Cover Photo Update. Cars drive along the San Francisco Bay Bridge under an orange smoke-filled sky at midday in San Francisco, California 📸 Harold Postic pic.twitter.com/HS7N69Nqa5

По този начин, дори хора, които живеят на десетки километри от най-големите огнища, видяха мащаба на стихията.

LOOK: Orange haze in the sky above San Francisco on Tuesday morning. The haze is caused by the poor air quality brought about by the California fires nearest to the SF Bay Area, including the Bear Fire in Butte County | via @balitangamerica pic.twitter.com/YxdRKVG4Fm