Лаборатории във Франция и Швеция анализираха проби, взети от руския опозиционер Алексей Навални, който е на лечение в берлинска болница, и потвърдиха отравяне с невротоксично вещество от рода на "Новичок". Това съобщи днес германското правителство, цитирано от Франс прес.

"Подновяваме призива към Русия да изясни станалото", заяви в комюнике говорителят на кабинета Щефен Зайберт. Той отбеляза, че това отравяне е тежко нарушение на Конвенцията за забрана на химическите оръжия.

"Шпигел": Навални е отровен с по-тежка разновидност на "Новичок"

Германска военна лаборатория вече даде на 3 септември заключение, според което 44-годишният Навални е отровен със силното вещество. Русия обаче оспори резултата.

"Правителството на Германия отправи молба и към други европейски партньори - Франция и Швеция, - да направят независима проверка на германските доказателства въз основа на нови проби, взети от Навални", пише в комюникето.

В текста се посочва, че резултатите от това изследване в специализирани лаборатории във Франция и в Швеция вече са на разположение и потвърждават германските доказателства.

