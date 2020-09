Продължава издирването на откраднатите пистолети на Джеймс Бонд, използвани като реквизит във филмите за прочутия британски шпионин. Оръжията бяха задигнати преди шест месеца от къща в Северен Лондон. При обира изчезнаха общо пет пистолета, един от които - Llama, използван във филма за 007 Die Another Day, беше открит в края на март, захвърлен в поле.

Но останалите четири оръжия все още се издирват активно, съобщават от "Скотланд ярд". Един от пистолетите е емблематичният Walther PP, използван от Роджър Мур във филма View to a Kill, пише БГНЕС. Другите изчезнали пистолети са автоматичните Beretta "Cheetah" и "Tomcat" от филма Die Another Day, както и револвер Smith and Weston 44 Magnum от продукцията Live And Let Die, който е и единственият в света изцяло хромиран пистолет.

Шон Конъри е любимият Джеймс Бонд на феновете

Пиърс Броснан спасил живота на Холи Бери

Лондонската полиция публикува нови кадри от охранителни камери, показващи превозно средство, паркирано близо до мястото на престъплението. Органите на реда призоваха всички евентуални свидетели, забелязали автомобила в района, да подадат информация при гарантирана анонимност.

Detectives have issued CCTV as part of a new appeal following a burglary in #Enfield in which five guns from James Bond films were stolen.



The appeal featured on @BBCCrimewatch Roadshow Live today.



Can you help us? ☎️ 101, quoting CAD 5890/23Mar.https://t.co/GcOFF4maQd