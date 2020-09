Меган Маркъл и принц Хари се появиха за първи път по телевизията , след като се отказаха от привилегиите си като старши членове на британското кралско семейство, съобщава БГНЕС.

Принц Чарлз "спря кранчето" на Хари и Меган

Херцозите на Съсекс взеха участие в социален проект на американския канал ABC. Видеото Меган и Хари са решили да заснемат в задния двор на новия си дом, където преди това актрисата даде интервю за Глория Стайнъм.

“It’s time to not only reflect, but act.” This #NationalVoterRegistrationDay, join #Time100 alumni Harry and Meghan, the Duke and Duchess of Sussex, in taking action for the future. pic.twitter.com/JerXHxiZK3