Работници в комунална компания в Мексико сити изпаднаха в шок, когато сред изхвърления боклук в канализацията извадиха и гигантски плъх. Заради обилните дъждове канализационната система в мексиканската столица е била задръстена, така че 22 тона различни боклуци били извадени на повърхността, пише БГНЕС.

