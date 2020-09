Някои части на Австрия и Швейцария бяха изненадани снощи от подранили, нетипични за сезона снеговалежи. Това стана след рязко понижение на температурите и силни валежи, предаде Асошиейтед прес.

It's a snowy start to autumn in the high Alps, good news for the glacier ski areas already open. Here are pictures from @TignesOfficiel (opening October 10) and @Val_Tho (opening November) this morning. pic.twitter.com/SHVheJPnYp

Швейцарската метеорологична служба съобщи, че в град Монтана в южния кантон Вале се е натрупала 25 см снежна покривка, което е нов рекорд за това време на годината.

Властите в Швейцария и Австрия изкараха целия наличен ресурс, за да почистят пътищата в планинските региони на двете алпийски страни, които бяха блокирани от снега и леда.

Four more ski areas have opened in Europe this weekend taking the number open back in to double figures. @Kaun_Gletscher (pictured today with fresh snow), the Molltal Glacier and @soeldencom are due to have opened in Austria and @Kvitfjell (pic 2) for race team training inNorway pic.twitter.com/bi9dGHM0mv