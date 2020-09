Домакиня в щата Северна Каролина се изплаши до смърт, като откри в хола си змия, но почудата ѝ била двойно по-голяма, като установила, че влечугото е двуглаво, пише БТА.

A #NC woman was surprised this weekend after finding a baby, two-headed snake inside of her home. 👀 https://t.co/6YWVeJNtwp