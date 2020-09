Транспортните власти в Манчестър бяха принудени да обявят, че змиите не могат да заместват защитната маска за лице заради пандемията, след като местни медии публикуваха снимки на мъж, който пътува в автобус със змия, увита около устата, съобщи БТА.

Meanwhile in Manchester: Man used snake as face mask on bus 🐍 https://t.co/Z9SjmVFTZR

Пътник в автобус в Салфорд не носел маска срещу разпространението на новия коронавирус. Вместо нея около устата му се била увила огромна змия. Влечугото изучавало и обстановката наоколо. Снимки на мъжа със змията бяха публикувани в "Манчестър Ивнинг нюз".

Покриването на лицата с маски е задължително изискване в обществения транспорт във Великобритания като мярка срещу пандемията.

Authorities have confirmed a snake is not a valid face covering after a man was spotted with one wrapped around his head on a bus. via /r/nottheonion https://t.co/9tvgmD6En5 pic.twitter.com/Eg3aPeAKGa