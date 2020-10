Европейски астрономи наблюдаваха в реално време и получиха първите фотография на „спагетификация” на планета, превърната в макарони от колосалното привличане на черна дупка, предаде БТА.

Те цитират информация на Европейската южна лаборатория. „Ние сме свикнали да си мислим, че черните дупки „гълтат” приближаващите се до тях звезди само в произведенията на научната фантастика. Но това е реален процес и ние имахме възможност да станем свидетели как черна дупка разкъса на тънки ленти половината на звезда, с масата на нашето Слънце", заяви Мат Никол, доцент в Бирмингамския университет и един от главните автори на проучването.

В центъра на всички галактики са разположени от една до няколко свръхмасивни черни дупки. В Млечния път това е черната дупка SgrA /Стрелец А/, която се намира на 26 000 километра разстояние от Земята. Нейната маса е 4 милиона пъти по-голяма от тази на Слънцето.

Тази черни дупки периодично са спохождани от звезди, които се приближават на опасно близко разстояние до тях. Огромната гравитация раздробява тези небесни светила на части, пораждайки мощни изблици на светлина и на електромагнитни вълни.

Мат Никол и неговите колеги за пръв път изучиха първата фаза на този процес, който Стивън Хокинг и други астрофизици нарекоха „спагетификация”. Така учените обозначават феномена, при който сферична звезда се разтяга в набор от тънки ленти от свръхнагорещена плазма под въздействието на гравитацията на черната дупка.

