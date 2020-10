Кристиано Роналдо е дал положителна проба за коронавирус, съобщава Ройтерс. По първоначална информация 35-годишният шампион на Италия няма симптоми, но ще бъде в изолация.

Новината бе потвърдена и от футболната федерация на Португалия.

