Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпълни кратък танц пред привържениците си на предизборен митинг.

Видеa с негово участие бяха публикувани в Twitter от потребители на социалната мрежа. На кадрите се вижда как американският лидер танцува ритмично на сцената и аплодира аудиторията в края.

215,000 dead Americans and he’s out there doing this... pic.twitter.com/uYUddJcvNN