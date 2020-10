Членовете на американската рок група "Флейминг липс" са измислили как да осигурят развлечение за феновете в условията на коронавирусната пандемия, изнасяйки концерт в Оклахома в огромни пластмасови мехури, съобщава сайтът TMZ, цитиран от БТА.

The Flaming Lips performed a gig in bubbles to an audience also in bubbles last night. pic.twitter.com/XzNRKWvPn4