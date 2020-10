Хабиб Нурмагомедов защити титлата на UFC в лека категория срещу Джъстин Гейджи. Дагестанецът приключи съперника си със задушаване във втория рунд и избухна в сълзи в средата на октагона, пишат Gong.bg .

Гейджи изпадна за кратко в безсъзнание от хватката, а когато се върна на себе си отиде да успокои „Орела“. Хабиб посвети победата на баща си Абдулманап и изненадващо обяви, че прекратява своята кариера.

Двамата бойци започнаха много предпазливо срещата. Първите няколко удара отидоха на сметката на Гейджи. Хабиб не напускаше центъра на октагона, а Джъстин държеше сериозна дистанция.

Дагестанецът започна да тормози претендента с десни прави и крошета. Гейджи изяде летящо коляно, което зачести дишането на американеца. Последваха много силни минута-две за Хабиб, в които буквално гонеше съперника из октагона. Гейджи отговори с комбинация ляв-десен, но това не спря устрема на „Орела“.

A Father to His Son. [ Narrated by @Jon_Anik ] pic.twitter.com/XTA6gTMCaf

В края на рунда Хабиб най-после записа тейкдаун и то на самата клетка. В борбата успя да приклещи ръката на Джъстин за армбар и само сирената спаси претендента.

Гейджи сгреши в началото на втората част и беше свален. В партер „Орела“ се превъртя и приключи Джъстин Гейджи с армбар.

A legacy like no other! Thank you @TeamKhabib #UFC254 pic.twitter.com/GGqpGjJluR