Киану Рийвс изглежда неузнаваемо, след като обръсна дългата си коса и се появи в поразителен вид, съобщи „Мирър“. През последните години актьорът, изиграл Джон Уик, се подвизаваше с тъмна брада и коса, дълга до раменете, предаде БГНЕС.

Wow! Keanu Reeves's new haircut! In Berlin, #Germany - Oct 25 2020 🇩🇪

"The 56-year-old actor was photographed sporting a buzz cut on Sunday in #Berlin, where he has been filming #TheMatrix4 since August..."

👇https://t.co/PafczY2PAh



[📷 #KeanuReeves Karadshow Media/BILD] pic.twitter.com/3Ka9xfzRjH