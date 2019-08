Актьорът Киану Рийвс и режисьорът Лана Уашовски се завръщат към света на "Матрицата" с четвърто издание от поредицата.

СНИМКИ НА КИАНУ РИЙВС ВИЖТЕ ТУК

Киану Рийвс отново ще играе Нео, а Кари-Ан Мос - Тринити. Лана Уашовски ще е съсценарист, режисьор и продуцент на филма.

Зеленият код от "Матрицата" - от рецепта за суши



През 1999 г. Лана Уашовски, тогава Лари, създава първия филм "Матрицата" заедно с брат си Андрю, който става Лили през 2016 г. Този път тя ще работи сама върху продукцията.

„Лана е истински пророк, креативен режисьор, уникален и оригинален, и сме много щастливи, че тя ще пише, режисира и продуцира тази нова глава от вселената на "Матрицата", каза Тоби Емерик, президент на групировката "Уорнър брос. пикчърс".

Приходите от трите филма от поредицата "Матрицата" надхвърлиха 1,6 милиарда долара от прожекции по света. Предишният филм излезе през 2003 г.

Холивуд работи по продължение на филма "Матрицата"

The Matrix 4 is finally official, but only after years of rumors. Here's a look back at the sequels and reboots that might have been. https://t.co/bvd30TnJzk pic.twitter.com/7wY9AH3dtH