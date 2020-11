Стопани на домашни любимци, които се върнаха в Австралия преди пика на пандемията от новия коронавирус, наеха чартърен полет за 100 000 австралийски долара (70 000 щатски долара), за да приберат от Канада косматите си приятели, съобщaва БТА.

Няколко семейства се заели с организацията на чартърния полет от Ванкувър до Мелбърн, за да върнат тази седмица близо 70 кучета и котки в Австралия, съобщи "Найн нюз". Стопаните били принудени преди почти година да оставят в Канада домашните си любимци заради отменянето на полети и усложненията с изискванията за карантина на животните заради пандемията от новия коронавирус.

