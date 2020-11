Голдън ретривър измина 100 км, за да намери собствениците си, след като избяга от хората, при които го бяха оставили, докато ремонтират къщата си, съобщава БТА. Едногодишната Пин Ан, чието име означава "жива и здрава", престояла четири месеца в китайския град Нантун - на 100 км от Цидун, където живеят стопаните й. Накрая тя избягала и след две седмици се върнала у дома.

Loyal dog makes 62 mile journey in two weeks to find her ownershttps://t.co/My2nJMuPUy pic.twitter.com/4g12ZwWm6j