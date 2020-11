Джо Байдън, кандидатът на демократите за президент на САЩ, допусна колосален гаф. По време на последната си спирка от заключителните си предизборни прояви в ключовия и оспорван щат Пенсилвания, той представи своята внучка Финеган за покойния си син Бо Байдън, съобщава в. „Дейли мейл”.

Joe Biden, campaigning in Pennsylvania on Election Day, took time out to visit his childhood home in Scranton. Donald Trump won the state in 2016 by less than one percentage point. https://t.co/XmZOm8wnSY pic.twitter.com/OQIrB4GgYk