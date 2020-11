Американският президент Доналд Тръмп предизвика подигравки, след като снощи допусна правописна грешка в Twitter.

„Представяме се много добре, но те се опитват да откраднат изборите. Никога няма да им го позволим. Бюлетини не могат да бъдат подавани, след като поляците (на английски Poles - поляци, полюси, Polls - избирателни секции) бъдат затворени!”, написа Тръмп след няколко часа на мълчание в социалните мрежи.

Trump has confirmed that Santa will not be coming this year because the Poles have closed pic.twitter.com/39jc4MaUAc