Ръководството на туристическата академия "Винъс уан" на индонезийския остров Бали е решило да облекчи своите студенти, като те ще могат да заплащат таксите си за обучение в натура под формата на кокосови орехи.

A Bali tourism academy has come up with a novel solution for students unable to pay their tuition fees because of the pandemic. They can pay in coconuts from which the school extracts virgin coconut oil that can then be sold. 🥥🤎 https://t.co/8zerZS5G1K