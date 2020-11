Водещите световни агенции обявиха Джо Байдън за 46-ия президент на САЩ след историческа победа над Тръмп. Камала Харис пък се превръща в първата жена вицепрезидент в историята на САЩ. Ето как реагира светът на новината:

CNN: Байдън е 46-ият президент на САЩ след историческа победа над Тръмп

Кореспондентът на CNN Танкреди Палмери каза, че новината е сварила Доналд Тръмп на голф игрището. Много от потребителите на социалната мрежа Twitter коментираха, че мястото е знаково за президентството на Тръмп.

Trump is currently on golf court.



Pretty iconic I’d say — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2020

Реакцията от щаба на демократите не закъсня. Самият Байдън обеща да бъде "президент на всички американци", в съобщение в Twitter.

ЖИВОТЪТ НА ДЖО БАЙДЪН: Лични трагедии и възход в политиката (СНИМКИ)

Интересен момент е, че профилът на Байдън в Twitter бе редактиран. Там вече пише, че той е избрания президент на САЩ.



Снимка: Официална Twitter страница на @JoeBiden

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Избраната за вицепрезидент Камала Харис написа, че трябва да бъде направено много и е време за работа.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Съпругът на Харис публикува снимка на която я прегръща и написа "Толкова се гордея с теб!". Източници на CNN отбелязват, че снимката е била направена днес.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020



В мрежата се появи и видео, на което се вижда и чува как Харис научава новината от самия Джо Байдън.

"Направихме го, Джо! Направихме го! Ти ще си следващия президент на Съединените американски щати!", казва Харис.

Това е избор за промяна, отказ от Тръмп и нова страница за Америка. Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи. Напред, заедно“, написа Хилъри Клинтън.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

"Америка се произнесе и демокрацията победи. Вече имаме президент и вицепрезидент, които ще служат на всички и ще ни обединят! Поздравления за монументалната Ви победа", написа бившият президент на САЩ Бил Клинтън.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! — Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

Френският президент Еманюел Макрон също поздрави Байдън и Харис. "Американците избраха своя президент. Имаме да преодолеем много. Нека работим заедно!", написа той.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

"САЩ е нашият най-добър съюзник. Ще работим заедно за всички приоритети. От климата до търговията и сигурността. Поздравявам Джо Байдън и Камала Харис", написа премиерът на Великобритания Борис Джонсън.

"Добре е, че най-накрая имаме резултати. Надяваме се на добра работа с правителството на САЩ. Ние искаме да инвестираме в нашето партньорство и да изградим нещо ново", написа външният министър на Германия Хайко Маас.

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

"Запазихме Републиката! Време е да оздравеем и да растем заедно", написа председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси. Тя бе един от най-яростните противници на президента Тръмп.

We kept the republic! Congratulations to Joe Biden on his victory for the soul of our country. Congratulations to Kamala Harris for making history. It’s a time to heal and a time to grow together. E Pluribus Unum. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 7, 2020

Световноизвестният писател и отявлен критик на Тръмп Стивън Кинг не сдържа емоциите си в социалната мрежа. На 2-ри ноември той публикува пост, в който заяви, че няма да коментира нищо до края на изборите.

CNN just called it.

Joe Biden is President Elect.

‘This wretched, wretched presidency is coming to an end. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

"CNN го обявиха! Джо Байдън е избран. Окаяното президентсво отива към своя край! Това е един от най-добрите дни в живота ми", написа той в Twitter.

One of the best days of my life. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

America to Trump: YOU’RE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

В мрежата се появиха и много емоционални реакции след избора.

CNN's Van Jones reacts to Joe Biden's election: "It's vindication for a lot of people who have really suffered." pic.twitter.com/U5RJeeyakd — Dylan Stableford (@stableford) November 7, 2020

Докачливите колажи и коментари също не закъсняха.

Яростният противник на Тръмп - баскетболистът Леброн Джеймс коментира новината така:

