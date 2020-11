Водещите световни агенции обявиха Джо Байдън за 46-ия президент на САЩ след историческа победа над Тръмп. Камала Харис пък се превръща в първата жена вицепрезидент в историята на САЩ. Ето как реагира светът на новината:

CNN: Байдън е 46-ият президент на САЩ след историческа победа над Тръмп

Кореспондентът на CNN Танкреди Палмери каза, че новината е сварила Доналд Тръмп на голф игрището. Много от потребителите на социалната мрежа Twitter коментираха, че мястото е знаково за президентството на Тръмп.

Trump is currently on golf court.



Pretty iconic I’d say — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 7, 2020

Реакцията от щаба на демократите не закъсня. Самият Байдън обеща да бъде "президент на всички американци", в съобщение в Twitter.

Интересен момент е, че профилът на Байдън в Twitter бе редактиран. Там вече пише, че той е избрания президент на САЩ.



Снимка: Официална Twitter страница на @JoeBiden

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Избраната за вицепрезидент Камала Харис написа, че трябва да бъде направено много и е време за работа.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Съпругът на Харис публикува снимка на която я прегръща и написа "Толкова се гордея с теб!". Източници на CNN отбелязват, че снимката е била направена днес.

So proud of you. ❤️❤️🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/Orb1ISe0dU — Doug Emhoff (@DouglasEmhoff) November 7, 2020



В мрежата се появи и видео, на което се вижда и чува как Харис научава новината от самия Джо Байдън.

"Направихме го, Джо! Направихме го! Ти ще си следващия президент на Съединените американски щати!", казва Харис.

Това е избор за промяна, отказ от Тръмп и нова страница за Америка. Благодаря на всички, които помогнаха това да се случи. Напред, заедно“, написа Хилъри Клинтън.

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president.



It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America.



Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

"Америка се произнесе и демокрацията победи. Вече имаме президент и вицепрезидент, които ще служат на всички и ще ни обединят! Поздравления за монументалната Ви победа", написа бившият президент на САЩ Бил Клинтън.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! — Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020



Председателите на Европейския парламент, на Европейския съвет и на Европейската комисия Давид Сасоли, Шарл Мишел и Урсула фон дер Лайен, поздравиха Джо Байдън за избирането му за следващ президент на САЩ.

Най-добри пожелания на новоизбрания президент, се посочва в изявление на Сасоли. Светът има нужда от силна връзка между ЕС и САЩ, от нов тласък на двустранните отношения. САЩ и ЕС не подхождат еднакво към пандемията с Ковид-19 и това отслабва отговора на кризата, допълва той.

ЕС е готов да действа за силни трансатлантически връзки, написа в Туитър Мишел. Той също посочва борбата с пандемията като една от темите за взаимодействие с Вашингтон.

ЕС и САЩ са приятели и съюзници, а техните народи - възможно най-дълбоко свързани, се посочва в поздравително обръщение на Фон дер Лайен. ЕК е готова да задълбочи сътрудничеството с новото ръководство на САЩ и новоизбрания Конгрес, особено в действията срещу пандемията и произтичащите последици, добавя тя.



По-рано тази вечер групите на Европейската народна партия (ЕНП), на социалистите и демократите (СД) и "Обнови Европа" в Европейския парламент бяха сред първите, които поздравиха Байдън. Ще продължим да работим заедно за мирен световен ред, посочи ЕНП. Председателят на партията Доналд Туск написа в Туитър, че загубата на Тръмп може да се окаже началото на края на тържеството на крайнодесния популизъм също и в Европа.

СД горещо поздравиха Байдън, призоваха президента Доналд Тръмп да признае поражение и да уважи гласа на народа. Те определиха победата на Байдън като историческа и посочиха, че с това Европа печели силен съюзник.

Изходът от изборите е празник за устойчивостта на демокрацията, заяви "Обнови Европа". Изборът на Байдън е връщане към разума, добавиха либералите.

Съпредседателят на групата на Зелените Ска Келер също изказа поздравления, особено за избора на Камала Харис за следващ вицепрезидент. Не мога да повярвам, че отне толкова дълго, допълни тя.

Френският президент Еманюел Макрон също поздрави Байдън и Харис. "Американците избраха своя президент. Имаме да преодолеем много. Нека работим заедно!", написа той.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 7, 2020

"САЩ е нашият най-добър съюзник. Ще работим заедно за всички приоритети. От климата до търговията и сигурността. Поздравявам Джо Байдън и Камала Харис", написа премиерът на Великобритания Борис Джонсън.

"Добре е, че най-накрая имаме резултати. Надяваме се на добра работа с правителството на САЩ. Ние искаме да инвестираме в нашето партньорство и да изградим нещо ново", написа външният министър на Германия Хайко Маас.

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

"Запазихме Републиката! Време е да оздравеем и да растем заедно", написа председателят на Камарата на представителите на САЩ Нанси Пелоси. Тя бе един от най-яростните противници на президента Тръмп.

We kept the republic! Congratulations to Joe Biden on his victory for the soul of our country. Congratulations to Kamala Harris for making history. It’s a time to heal and a time to grow together. E Pluribus Unum. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 7, 2020

Световноизвестният писател и отявлен критик на Тръмп Стивън Кинг не сдържа емоциите си в социалната мрежа. На 2-ри ноември той публикува пост, в който заяви, че няма да коментира нищо до края на изборите.

CNN just called it.

Joe Biden is President Elect.

‘This wretched, wretched presidency is coming to an end. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

"CNN го обявиха! Джо Байдън е избран. Окаяното президентсво отива към своя край! Това е един от най-добрите дни в живота ми", написа той в Twitter.

One of the best days of my life. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

America to Trump: YOU’RE FIRED. — Stephen King (@StephenKing) November 7, 2020

В мрежата се появиха и много емоционални реакции след избора.

CNN's Van Jones reacts to Joe Biden's election: "It's vindication for a lot of people who have really suffered." pic.twitter.com/U5RJeeyakd — Dylan Stableford (@stableford) November 7, 2020

Докачливите колажи и коментари също не закъсняха.

Яростният противник на Тръмп - баскетболистът Леброн Джеймс коментира новината така:

