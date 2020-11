Изглежда последното пенсиониране на Конър МакГрегър, което той обяви на 7 юни, няма да бъде окончателно. Ирландецът ще се завърне на Октагона на 23 януари. Той ще се изправи срещу Дъстин Порие в основното събитие на UFC 257, пишат Gong.bg .

Въпреки че все още не е определено мястото, на което шоуто ще се състои, новината бе представена от MMA Fighting и потвърдена от ESPN.

Conor McGregor says he is "about to return" against Dustin Poirier and reiterates his intention to donate to Poirier's charity, The Good Fight Foundation.



(via @TheNotoriousMMA) pic.twitter.com/6StIqHisip