Мъж от Флорида спаси кученцето си от челюстите на алигатор, гмуркайки се и преборвайки влечугото. Интересен факт е, че през цялото време мъжът не изпуска пурата от устата си. Видео от битката събра голяма популярност в социалните мрежи.

Интересен момент за интернет потребителите се оказа фактът, че в устата си Ричард Уилбанкс има пура - която той не изпуска през цялото време.

74-годишният Ричард се разхождал със своя шпаньол Гънър около езерото, близо до дома си в Естеро, Флорида, когато алигаторът сграбчва кучето, разказва Уилбанкс пред CNN.

"Излезе от водата като ракета", каза той. „Никога не съм мислил, че алигатор може да бъде толкова бърз“.

NOT HIS PUP: A Florida dog owner has gone viral after video captured the 74-year-old pry his puppy from the jaws of a small alligator without losing his cigar; the dog suffered just one puncture wound. https://t.co/4gI1114EGB pic.twitter.com/Os1J7Dx69h