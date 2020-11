Надпреварата за Гран при на Бахрейн започна с изключително тежка катастрофа. Само след два завоя Ромейн Грожан се завъртя и се блъсна в една от предпазните стени, а колата му се запали, пише gong.bg.

Веднага състезанието беше спряно и колите се прибраха в питлейна. Най-хубавото беше, че Грожан остана невредим. Французинът след това бе показан от камерите да ходи много трудно към линейката, подкрепян от медицинския екип.

Световният шампион Люис Хамилтън спечели полпозишъна във вчерашния ден. До него от първа редица на пистата потегли съотборникът му от Мерцедес Валтери Ботас. На втора редица бяха пилотите на Ред Бул Макс Верстапен и Алекс Албън.

След тях стартираха Серхио Перес от Рейсинг Пойнт и Даниел Рикиардо с Рено. Топ 10 допълват Естебан Окон (Рено), Пиер Гасли (Алфа Гаури), Ландо Норис (Макларън) и Даниел Квят (Алфа Таури).

