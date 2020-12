Шампионът от Формула 1 Люис Хамилтън е дал положителен тест за коронавирус. Новината идва само дни, след като той спечели Гран при на Бахрейн.

Историческо: Хамилтън грабна успеха в Турция и изравни Шумахер (ВИДЕО+СНИМКИ)

Седемкратният световен шампион е в изолация и ще пропусне предстоящия Гран при на Сахир в Бахрейн този уикенд, съобщава "Дейли Мейл".

В изявление на Формула 1 се казва: „Екипът на FIA, Формула 1 и Мерцедес потвърждава, че при задължителните PCR тестове преди състезанието за Голямата награда на Сахир, Луис Хамилтън е дал положителен тест за COVID-19”.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ