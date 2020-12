Тайнствен монолит се появи на остров Уайт във Великобритания, като преди това подобни обекти бяха открити в САЩ и Румъния, съобщи Sky News.

МИСТЕРИОЗНО: Монолити се появяват на различни места по света (ВИДЕО+СНИМКИ)

Британският монолит бил открит случайно от местния жител Том Дънфорд, докато разхождал кучето с приятелката си. На популярния плаж Комптън той открил мистериозен монолит с огледална сребриста повърхност, отразяваща светлината.

Monolith discovered on Isle of Wight similar to ones found in US and Romania https://t.co/3DIY2ic4hE pic.twitter.com/eP2xX47ohz

"Знам всички тези истории за монолити, за които се съобщава напоследък, така че веднага го разпознах. Човекът, който го е поставил там, знае какво прави. Той (монолитът) наистина отразява светлината… Не вярвам в конспиративни теории “, каза Дънфорд.

Ok the Utah monolith was an impressive work, but this one in England is very pretty. Though I want to dust it https://t.co/97WQ7qb0uH#monolith