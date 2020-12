Италианският художник Дарио Гамбарин направи огромен портрет на композитора Лудвиг ван Бетовен в поле за 250-годишнината от рождението на композитора, съобщи ДПА.

Под портрета е изписано "Бетовен абсолютно! 1770". Той може да бъде видян на снимки от въздуха. Творбата е в Кастаняро, но около 50 км югоизточно от Верона.

An artist in northern Italy used a tractor to plough through a field in the shape of Ludwig van Beethoven to mark the German composer's 250th birthday.



The artist has also created portraits of former Pres. Barack Obama, Nelson Mandela and Pope Francis. https://t.co/CQ1pGCzvHZ pic.twitter.com/5b8NP4PGZM