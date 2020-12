Възторжените почитатели на Коледа със сигурност ще се зарадват да научат, че има място, където могат да честват любимия си празник целогодишно - тематичен хотел в американския щат Тенеси. Уютният хотел от януари до декември радва посетителите си с коледна украса и дори предлага пеещи Дядо Коледа, които раздават бисквитки.

През всеки ден от годината Inn at the Christmas Place демонстрира празничния си дух с екстравагантни коледни елхи, гирлянди, изобилие от коледни украшения, лампички, панделки и камбанки.

Anybody else start the day off with singing Santa? Love the Inn at Christmas Place♥️ pic.twitter.com/qxQMr8ly6U

Вътре и извън хотела греят купища LED светлинки. Гирлянди с панделки украсяват камините, перилата и храстите. Класическото коледно настроение допълват преобладаващо зелените и червени цветове, топлите дървени мебели и часовниците в европейски стил.

Дори стаите се придържат към темата с яркочервени възглавници и одеала, коледна декорация, венци и гирлянди. Акцентът в хотела е апартаментът на Дядо Коледа, който разполага с голяма и приветливо украсена камина, уютни фотьойли и скулптура на добрия старец.

Гостите трябва да бъдат бдителни, за да не изпуснат Дядо Коледа, който идва всеки ден при семействата по време на закуска и често раздава бисквитки при чекирането.

I should probably mention the Inn at Christmas place where it is Xmas all year round #PTTravel pic.twitter.com/lMPV5WV9Tb