Сандра Линдзи, медицинска сестра в еврейския медицински център на Лонг Айлънд стана първият американски гражданин, ваксиниран срещу COVID-19 с медикамента на "Pfizer" и "BioNTech. Поставянето на ваксината беше предавано на живо по телевизията.

ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ: Британка на 90 - първата в света ваксинирана срещу COVID-19 (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Първа поставена ваксина. Поздравления САЩ! Поздравления свят!" , написа в Twitter президентът Доналд Тръмп.

Линдзи заяви, че не е почувствала нещо по-различно от приемането на друга ваксина.

СЗО не планира задължително ваксиниране

"Чувствам се чудесно. Чувствам се облекчена", каза тя. „Надявам се, че това бележи началото на края на много болезненото време в нашата история. Искам да вдъхна доверие в обществото, че ваксината е безопасна. Ние сме в пандемия, така че всички трябва да изпълним своята част", добави Линдзи.

A critical care nurse was the first person in New York and among the first people in the US to get a shot of the coronavirus vaccine authorized by the FDA https://t.co/9ohJ9C0bSG pic.twitter.com/0FPJV0W0tV