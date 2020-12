Борбата срещу COVID-19 направи исторически скок напред, след като за първи път ваксината на Pfizer / BioNtech беше поставена на човек извън клинично изпитване, съобщават SkyNews и BBC.

Маргарет Кийнън, на 90 години, стана първият човек в света, който получи медикамента като част от програма за ваксинация на Великобритания.

Кийнан, която живее в Ковънтри в продължение на шест десетилетия, но произхожда от Северна Ирландия, получи ваксината в градската университетска болница в 6,31 ч. местно време.

