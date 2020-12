Шейната на Дядо Коледа, обикалящ из столицата на Северна Ирландия - Белфаст, била спряна от служители на местната Пътна полиция. Причината - светлините на превозното средство не били включени, съобщава Belfast Live.

Добрия старец обикалял Западен Белфаст, за да раздава подаръци на децата, когато полицията засякла неизправната шейна. Това довело до спирането на обиколката за кратко, докато подходящите светлини бъдат поставени на шейната, теглена от кон.

