Водещата криптовалута биткойн поскъпна за пръв път в историята над психологическа бариера от 20 000 долара, след като по време на търговията в сряда нарасна с над 6%, достигайки нов рекорден връх около 20 790 долара.

В рамките на отминаващата година основната дигитална валута поскъпва с над 170% благодарение на интерес за покупки от страна на големи инвеститори, привлечени от потенциала за бързи печалби. Подкрепа за силното поскъпване на биткойн оказва и неговия предполагаем статут на инвестиция, устойчива на инфлация, както и засилващите се очаквания, че той и останалите водещи криптовалута ще се превърнат в даден момент в основен метод за разплащане.

