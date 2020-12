Двама души загинаха в Централна Япония, след като студена въздушна система донесе силен снеговалеж в гореми чясти от страната. В префектура Ниигата, северно от Токио, двама възрастни мъже намериха смъртта при два отделни инцидента, падайки, докато разчистват снега от покрива на къщите си.

2 МЕТРА СНЯГ В ЯПОНИЯ: Бедстващи хора, десетки хиляди без ток и блокади по магистралите (ВИДЕО+СНИМКИ)

Heavy Snow Storm hit Japan the last few days

An amazing video you can found in the link https://t.co/j1G70PJKxd#Snowfall #Snow_in_japan#Snow_Storm pic.twitter.com/05Ok1rbbPT