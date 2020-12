Япония изпрати днес войници да помагат на хората, оказали се в капана на рекорден снеговалеж, който остави без електричество около 10 000 домакинства в северната и западната част на страната, предаде Франс прес.

The season's most powerful cold air mass is bringing heavy snow to large parts of Japan. Regions along the Sea of Japan coast from the southwest to Hokkaido have experienced record accumulation. pic.twitter.com/GuXX9CyVI3 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) December 16, 2020

Министър-председателят Йошихиде Суга свика спешно правителствено заседание и призова населението към предпазливост. Местни медии съобщиха, че над 1 000 превозни средства са били блокирани на магистрала, свързваща столицата Токио с Нигата, в Северна Япония.

През последните 72 часа в Минаками, в префектура Гунма натрупаха рекордните 2,17 метра сняг, според медиите, докато в Юзава, в префектура Нигата, известна със ски пистите си, тази сутрин са измерени също рекордни 1,8 метра сняг.

Сняг покри и храма в Киото. Снимки на снежинки, които се сипят върху изящните пагоди и мавзолеите, са наслада в социалните медии, отбелязва АФП.

For many, the idea of #Japan in winter is synonymous with its majestic temples and pagodas being covered in snow, such as the Kiyomizu-dera temple, found east of Kyoto. Its #pagoda is one of the tallest in Japan, and makes a fantastic viewing platform for the icy scenes below 🌨️ pic.twitter.com/zJuIvTlqJ4 — Saitaku (@WeAreSaitaku) December 14, 2020

Членове на японските сили за самоотбрана раздават одеяла и храна на домакинства, в които няма ток, според представители на местните власти.

Цюйоши Ватанабе, отговорен служител в звеното за управление на бедствия в регион Нигата, каза за АФП, че е изискал от войниците да помогнат за освобождаването на около 460 автомобили, блокирани от снега на магистрала.

Правим всичко по силите си, за да помогнем на шофьорите и пътниците, готови сме да продължим операцията и цяла нощ, каза Ватанабе. Той добави, че през последните два дни повече от 10 души са били ранени при инциденти, свързани със снеговалежа в региона.

We sure got a lot of snow already but this is just the beginning of the season!❄️

Hope you're all staying warm! pic.twitter.com/zaRWQDN0Sf — Int'l University of Japan (@IUJ_en) December 15, 2020

Според японската метеорологична агенция, се очаква снежната буря да отслабне, но има прогноза за снеговалежи през почивните дни.

Студената вълна нахлу в Япония в момент, когато страната се сблъсква с рекорден брой зарази от коронавирус. В началото на пандемията Япония беше относително пощадена и избегна необходимостта от въвеждане на задължителни ограничения.

Huge #snow records have been broken in #Japan past few days, some areas have seen 176cm of snow within 48 hours which beats the 2010 record of 145cm! The enormous snow can be seen here from 📸@asataro315 #SnowStorm2020 pic.twitter.com/fWwFyOoria — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) December 16, 2020

Третата вълна на зараза обаче накара министър-председателя да призове населението да преосмисли плановете си за пътуване по празниците в края на годината. За пръв път беше отменен снежният фестивал в Сапоро, чиито детайлно изсечени ледени скулптури привличат хиляди посетители всяка година.

