Новият щам на коронавируса, идентифициран в Обединеното кралство, може да се разпространява по-бързо. Властите правят спешни изследвания, за да потвърдят, че той не е по-смъртоносен, съобщи главният здравен инспектор на Англия Крис Уити, цитиран от Ройтерс.

"Както беше обявено в понеделник, Обединеното кралство идентифицира нов вариант на COVID-19 чрез геномното наблюдение на Службата по общественото здраве на Англия", каза Уити. "В резултат на бързото разпространение на новия вариант, предварителните данни от моделирането и бързо нарастващите нива на заболеваемост в Югоизтока, Консултативната група за нови и нововъзникващи респираторни вируси (NERVTAG) смята, че новият щам може да се разпространява по-бързо“.

