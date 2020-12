Домакинствата в Лондон и Югоизточна Англия няма да могат да си ходят на гости през празничния период, докато в останалата част на страната три домакинства ще могат да се срещат на закрито само на Коледа, обяви Борис Джонсън.

Здравните власти на Острова: Новият щам на коронавируса се разпространява по-бързо

Предоставяйки актуализация от Даунинг Стрийт, премиерът каза също, че Лондон ще премине в следващото ниво на мерки от полунощ.

Prime Minister Boris Johnson has announced new tier 4 restrictions for London and parts of South East already in tier 3 which means households will not be allowed to mix over Christmas. Households in tier 1, 2 and 3 areas will be able to mix but only for Christmas day.

Говорейки заедно с главния медицински инспектор Крис Уити и главния научен съветник сър Патрик Валанс, Борис Джонсън каза, че затягането на ограниченията е свързано с разпространението на новия щам на COVID-19, който според учените се разпространява по-бързо от предишната форма.

"Трябва отново да преразгледаме начина по който ще действаме по празниците. С огромно съжаление трябва да кажа, че не можем да продължим така и не можем да си позволим да облекчим мерките. Останете си вкъщи", каза Джонсън.

С въвеждането на 4-та степен от мерките всички магазини освен хранителните ще бъдат затворени. Затварят врати и фризьорските салони и фитнесите.

NEW: London goes into Tier 4 tomorrow morning.



These further restrictions are a bitter blow. Our city faces its toughest Christmas since the war - and we will all need to pull together to see us through this terrible period.



Please follow the new rules - lives depend on it. pic.twitter.com/OqO9Qr8ySe