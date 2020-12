Чилийският президент Себастиан Пинера бе глобен с 3500 долара, след като позира на плаж за селфи с непозната жена, без да е с маска, както изискват противоепидемичните мерки, предаде Ройтерс. Агенцията се позовава на здравните власти.

Чили въведе едни от най-строгите правила за носене на маски навсякъде на обществени места и нарушенията се наказват с глоби, дори с лишаване от свобода.

НЕБЕСНО ЗРЕЛИЩЕ: Пълно слънчево затъмнение в Чили и Аржентина

След като селфито, донесло му толкова неприятности, стана популярно в социалните мрежи, президентът се извини и сам се свърза със здравните власти.

Той обясни, че се е разхождал сам покрай брега близо до къщата си в курортния град Качагуа, когато една жена го разпознала и го помолила да се снимат заедно.

На селфито се вижда, че Пинера и жената стоят много близо един до друг и нито един от тях не е с маска. Това не е първият гаф на Пинера. Миналата година, в нощ, когато в Сантяго избухнаха протести срещу социалното неравенство, Пинера бе сниман на пица парти.

Батман раздава храна на бездомни в Чили (ВИДЕО)

По-късно бе видян да позира за снимки на площада, където обикновено се събираха протестиращите, преди това да бъде забранено заради противоепидемичните мерки.

Chile's President fined ₹2.5L after maskless selfie with woman on beach goes viral https://t.co/T9CV2SU4z3