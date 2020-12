Огромна коледна картичка с обнадеждаващо послание се появи на плаж в Австралия. Честитката е посветена на хората, които заради затварянето на граници не могат да се съберат със семействата и приятелите си за празниците.

Картичката с размери 70 на 40 метра се е появила в навечерието на празниците на плажа Рафс в близост до Гийлонг, щата Виктория. На нея са изобразени елха и коала. Коледната рисунка върху пясъка е придружена от надписа: "Ще се срещнем отново. С любов от Австралия".

Автори на проекта са загадъчният местен "пясъчен художник", известен като Едуард, и австралийската правителствена агенция, която промотира туризма.

An Aussie beach has taken the form of a 70x40m (230x130ft) Christmas card, reading "We will meet again, with love from Aus" 💛. The message looks forward to a time when 🇦🇺 Australia can once again welcome international tourists.

➡️ https://t.co/9N1iWDZxac pic.twitter.com/6Hq50psA9Y