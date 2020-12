Жителите на калифорнийския Рио Линда станаха свидетели как Дядо Коледа прелита над града им с моторен парапланер и се оплита в жиците на далекопровод.

Видеото със странния инцидент беше качено от очевидци в социлните мрежи. Американецът в костюм на Веселия старец решил да създаде добро настроение на своите съграждани.

Той яхнал своя моторен парапланер и започнал да се рее над града. Но за нещастие се оплел в електропровода.

Santa Claus found himself in need of a high wire rescue by Sacramento Metro Fire on Sunday (12/20), while on his way to deliver some treats. Take a look. pic.twitter.com/DNGK3C2zgO