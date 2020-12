Земетресение с магнитуд 5.2 по Рихтер разтърси Хърватия рано тази сутрин. Трусът е бил регистриран в 06.28 ч., а епицентърът му е на 50 километра от Загреб, близо до градовете Петриня и Сисак. Кметът на Петриня обяви, че има материални щети, но те не са сериозни - паднала мазилка от стари сгради. До момента няма информация за жертви и ранени.

В Загреб, стотици уплашени хора излязоха по улиците. Местните медии обаче съобщават, че столицата не е пострадала от труса.

OK, Good morning to everyone on Twitter and all over Croatia. Namely, this morning at 06.26 in the vicinity of Petrinja there was an earthquake of magnitude 5.2 on the Richter scale. pic.twitter.com/1XGWErR5qj