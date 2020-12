Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Епицентърът е на 18 км от Егио и на 29 км от Патра, съобщават от Европейския сеизмологичен център. Дълбочината на труса е 13 км. Земетресението е регистрирано малко преди 15.00 ч.

Силно земетресение разтърси Япония (ВИДЕО)

Felt #earthquake (#σεισμός) M4.9 strikes 28 km NE of #Pátra (#Greece) 4 min ago. Please report to: https://t.co/vyg7pUp5zm pic.twitter.com/9UkQlcbHjz