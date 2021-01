Легендарният футболист на "Манчестър Сити" Колин Бел почина на 74-годишна възраст след кратко боледуване. Тъжната новина бе съобщена от клубa, пишат Gong.bg .

Бившият английски национал има 492 мача за „гражданите” в периода 1966 – 1979 година, отбелязвайки 152 гола. Полузащитникът има също и 48 мача за „трите лъва”.

„Много малко играчи са оставили такава невероятна следва в Сити”, се казва в съобщението от „Етихад”.

Devastated to hear of passing of Colin Bell...One of the greatest if not THE greatest player to ever wear the City shirt & more than anything the nicest & most humble man you could ever meet. Thoughts, love & prayers to all the Bell family 💙 RIP Legend 💙 https://t.co/rwYS61HwUS