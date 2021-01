По искане на кметът на Вашингтон Мюриел Баузър Националната гвардия на окръг Колумбия е изпратена към Капитолия. Над 1100 военнослужещи са на път към мястото на щурма, съобщава Ню Йорк Таймс.

Войниците ще бъдат разположени в Капитолия и в други точки около Вашингтон. Решението е на военния секретар Райън Маккарти и Кристофър К. Милър, изпълняващ длъжността министър на отбраната.

BREAKING: The U.S. Army is activating the National Guard — 1,100 troops. https://t.co/3slNttZOON

Breaking News: The National Guard is being deployed in Washington after a pro-Trump mob swarmed the Capitol, vandalizing offices and breaking windows. Virginia’s governor also dispatched members of the Virginia Guard and 200 Virginia State Troopers. https://t.co/S9N4ScqPHu